İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
İstanbul’da binlerce denizanası, Kuleli sahili kıyısına vurdu. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar denizanalarını görünce şaşkına döndü.
İstanbul Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. On binlerce denizanası, Üsküdar Kuleli sahili kıyısına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanaları ile kaplandı. Sahile gezmek için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç manzara karşısında hem şaşkına uğradı hem de tedirgin oldu.