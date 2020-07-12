  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:09:01 -
İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekiplerinin helikopter destekli denetlemesinde, kural ihlali yapan araçlara ceza uygulandı.

Bölge trafik ekipleri, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda helikopter destekli denetim yaptı.

Helikopterden yapılan ikaz neticesinde, 10 sürücüye cep telefonu kullanmak, 7 sürücüye emniyet şeridini ihlal etmek, 6 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 4 sürücüye sürekli sol şerit kullanmaktan ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı