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Yerel İstanbul'da helikopter destekli göçmen operasyonu!
Yerel

İstanbul'da helikopter destekli göçmen operasyonu!

İstanbul'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 09:21:00 - 2022-04-15 09:26:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli operasyon düzenledi.

Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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