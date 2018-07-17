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İstanbul’da HDP binasına baskın: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Sancaktepe'de ilçe başkanlığına düzenlenen baskında aralarında ilçe başkanının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Baskında çok sayıda örgütsel döküman da ele geçirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 13:33
İstanbul’da HDP binasına baskın: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi.

ARALARINDA HDP SANCAKTEPE İLÇE BAŞKANI DA VAR

Doğu illerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatınca gerçekleştirilen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve taziye amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine yapılan operasyonda, aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların üzerinde ve bina içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasak olan kitap, dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, PKK/KCK terör örgütünün sözde flamalarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:33
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