İstanbul'da "havalı" buluşma

İGA İstanbul Havalimanı, sivil havacılık sektörünün dünyadaki en önemli etkinliği olan 28. Routes World’de binlerce üst düzey yöneticiyi ağırladı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “3 gün gibi kısa bir sürede bu kadar çok yeni bağlantı kurulduğunu görmek ve sektörümüzün geleceğini planlarken ortaya konulan üretkenliğe, ileri görüşlülüğe tanık olmak çok kıymetliydi” dedi.

13.000'den fazla iş birliği toplantısı

İstanbul’da yaklaşık 260 havayolunu temsil eden 600’ü aşkın üst düzey yöneticiyi buluşturan ve 3 bin 300’den fazla havacılık sektörü çalışanını bünyesinde toplayan 28. Routes World, rekor sayıda katılımcıya ulaştı. Etkinlikte düzenlenen 13.000'den fazla iş birliği toplantısında ve görüşmeler sırasında katılımcılar, endüstri liderlerinden altın niteliğinde görüşler elde etme fırsatı buldular.

İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuk oldu. Havalimanlarının, tıpkı şehirler gibi ‘insanlar için’ tasarlanması gerektiğini söyleyen Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı ile bunu başardıklarını ve havalimanını deneyimleyen herkesin İGA’dan mutlu ayrıldığını ifade etti.

Global transfer merkezi

Global bir transfer merkezi olmanın kolay olmadığını ve her havalimanının bu başarıya ulaşamayacağını da ekleyen Kalyoncu, “Avrupa’daki birçok havalimanı günde 18 saat açıkken ve kapasite sorunlarıyla uğraşırken biz 24 saat faaliyet gösteriyoruz ve Avrupa havalimanlarına göre çok daha avantajlı durumdayız. Dünyanın her yerinden gelen uçakları tek noktada buluşturuyoruz. İnsanlar bir Türk şirketinden böyle bir başarıyı beklemiyorlardı” diye konuştu.