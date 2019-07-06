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İstanbul'da hareketli dakikalar! Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde yolda yürüyen iki kişiye silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:27
İstanbul'da hareketli dakikalar! Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. İki kişinin yaralandığı olayda, şüpheli ya da şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.

Otomobil içerisinden ateş açtılar

Olay, saat 03.00 sularından Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kaldırımda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. 3 el ateşin açıldığı saldırı sonucu Murat Ozan ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Ateş açan şüpheli ya da şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Eşkal belirlendi

Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise yerinde güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Daha sonra gelen olay yeri inceleme polis ekipleri, delil çalışması ve inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri belirlenen eşkal üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:27
  1. İstanbul Küçükçekmece
  2. Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi
  3. Murat Ozan
  4. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. sağlık ve polis ekipleri
  6. delil çalışması
  7. Olay yeri

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