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Yerel İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar
Yerel

İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla anma töreni düzenlenecek. 15 Temmuz anma programı dolayısıyla İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahların hangileri olduğu sürücüler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği 15 Temmuz’da trafiğe kapalı olacak yolları ve alternatif trafik yollarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:20:00 - 2022-07-14 16:22:57
İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla trafiğe kapalı olan yollar ile alternatif güzergahları İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar netleşti.

15 Temmuz İstanbul'da kapalı olacak yollar hangileri?

Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak.

15 Temmuz kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

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