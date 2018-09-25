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İstanbul'da hangi ilçelere 30 saatliğine su verilmeyecek?

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 9 ilçesinde 30 saatliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sultangazi, Çatalca ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerine su verilmeyecek.

25 Eylül 2018 Salı 18:27
İstanbul'da hangi ilçelere 30 saatliğine su verilmeyecek?

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 9 ilçesinde 30 saatliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sultangazi, Çatalca ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerine su verilmeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Esenyurt'da su verilmeyecek mahalleleri

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar'da su verilmeyecek mahalleleri

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir'de su verilmeyecek mahalleleri

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy'de su verilmeyecek mahalleleri

Tamamı.

Çatalcada su verilmeyecek mahalleleri

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece'de su verilmeyecek mahalleleri

Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece'de su verilmeyecek mahalleleri

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi'de su verilmeyecek mahalleleri

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan'da su verilmeyecek mahalleleri

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:27
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