İstanbul'da hangi ilçelere 30 saatliğine su verilmeyecek?
İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 9 ilçesinde 30 saatliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sultangazi, Çatalca ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerine su verilmeyecek.25 Eylül 2018 Salı 18:27
İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 9 ilçesinde 30 saatliğine su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sultangazi, Çatalca ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerine su verilmeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Esenyurt'da su verilmeyecek mahalleleri
Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.
Avcılar'da su verilmeyecek mahalleleri
Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.
Başakşehir'de su verilmeyecek mahalleleri
Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.
Arnavutköy'de su verilmeyecek mahalleleri
Tamamı.
Çatalcada su verilmeyecek mahalleleri
Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.
Büyükçekmece'de su verilmeyecek mahalleleri
Karaağaç Mahallesi.
Küçükçekmece'de su verilmeyecek mahalleleri
Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.
Sultangazi'de su verilmeyecek mahalleleri
Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.
Eyüpsultan'da su verilmeyecek mahalleleri
Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.
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