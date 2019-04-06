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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul'da halk otobüsü, 4 araca ve 1 otobüse çarptı!

Şişli Mecidiyeköy'de 2 otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
İstanbul'da halk otobüsü, 4 araca ve 1 otobüse çarptı!

Büyükdere Caddesi’nde freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü önünde ilerleyen 4 araca ve bir otobüse çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 21.30 sıralarında eski Ali Sami Yen Stadı civarında 3 ticari oto ve 3 halk otobüsünün karıştığı yaralamalı, maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda ambulans, çekici ve vinç sevk edilmiştir. Araçta sıkışan bir otobüs sürücüsüne itfaiye müdahale etmiş, diğer kazazedelerin hafif yaralı oldukları bildirilmiştir” denildi. 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 22:13
  1. İstanbul
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  4. Özel Halk Otobüsü
  5. Mecidiyeköy

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