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İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı

Kozyatağı'nda yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda, hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.

13 Kasım 2018 Salı 15:18
İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı Tuzcuoğlu Köprüsü üzerinde Kartal istikametine seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yara almazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:18
  1. İstanbul
  2. Kaza

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