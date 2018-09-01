İstanbul'da güvenlik zirvesi!
İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapıldı.
Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) üst düzey emniyet yetkililerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya katıldı.
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