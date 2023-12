İstanbul'da görüldü, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı!

İstanbul'da 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, uzmanlardan çok acil uyarı geldi. Mantar yönünden oldukça zengin olan İstanbul'da vatandaşlar zehirli mantarlar konusunda uyarıldı. Sarıyer Belediyesi'nden uyarı üstüne uyarı geldi.

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle ormanlık alanlarda mantar toplayanların sayısı artıyor.

Mantar çeşitliliği yönünden zengin olan İstanbul'da, köylüler ve doğa meraklılarının bilinçsiz topladıkları mantarlar ise bazen zehirlenmelere ve ölümlere neden olabiliyor. Yenilebilir olan 'Kanlıca Mantarı' ile karıştırılan zehirli mantar çeşitlerinin toplanması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığı Sarıyer'de Belediye yetkilileri sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Sarıyer Sağlık İşleri Müdürü Armağan Eren ise Sarıyer'de 11 kişinin mantar zehirlenmesinden tedavi altında olduğunu söyledi.

Mantar Bilimi Uzmanı Jilber Barutçuyan ise "Kanlıca dediğimiz mantarlar Türkiye'de en çok tüketilen mantar türlerinden. Bu mantarlara uzaktan benzeyen, sindirim sorunları yaratan mantarlar var. Bilmediğiniz mantarları lütfen yemeyin" uyarısında bulundu.

ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Mantar bilimi uzmanı (Mikolog) Jilber Barutçuyan, "Öldüren, zehirli, yenen ve yenmeyen mantarları birbirinden ayrıt etmek için maalesef hiçbir geçerli metot, teknik, püf noktası ve kısa yolu yok. Halk arasında yaygın dolaşan yanlış inanışlar var. Örnek vermek gerekirse, 'Hayvanlar yerse bizde yeriz' bu yanlış, 'Kurtlanan mantar zehirsiz olurmuş' yanlış. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlayamıyorsak mantarlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yenen her mantarın, yenmeyen ya da zehirli ya da öldürücü benzerleri mevcut.

Aceleci bir tavırla mantar toplayan insanlar maalesef her zaman zehirlenme riski ile karşı karşıya. Kanlıca dediğimiz mantarlar Türkiye'de en çok tüketilen mantar türlerinden. Aslında bunlar çam ağaçlarının altında yaşayan değişik Lactarius türleridir. 4-5 türe Türkiye'de Kanlıca adı veriliyor. Bu mantarlara uzaktan benzeyen, sindirim sorunları yaratan mantarlar var. Bilmediğiniz mantarları lütfen yemeyin, kullanmayın. Mantarları çok taze halleriyle yiyin. Bayatlayan her mantarın zehirleyeceğini unutmayın" diye konuştu.

11 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Mantar zehirlenmelerinin ardından sosyal medya hesabından uyarı paylaşan Sarıyer Belediyesi'nin Sağlık işleri Müdürü Armağan Eren, "Geçtiğimiz hafta itibariyle yaklaşık olarak 11 vakadan ibaret bir mantar zehirlenmesi durumu söz konusu oldu Sarıyer'de. Bilinmesi gereken şu ki Kanlıca mantarı ve benzeri mantar türleri zehirli mantarlarla fiziksel anlamda benzerlikler göstermekte. Bu nedenle zehirlenme vakalarına çok açık ve adayı. 11 vakadan şuan da yoğun bakımda olan 2 vakamız var. Hayati riskleri ne yazık ki devam etmekte. Mantar konusunda profesyonel olmak çok önemlidir. Dolayısıyla fiziksel özelliklere aldanmamak lazım. Mantar için danışmak, bilgi almak her şeyden daha önemli" ifadeleri ile vatandaşları uyardı.

Ailesi için mantar toplayan köylü Hamit Köse ise, "5-10 senedir, bildiğim mantarı topluyorum. Bildiğim mantarı topladığım için her sene yeriz, biz zehirlenmedik. Sadece kanlıca mantarı değil, başka tür mantarlar da var mesela beyaz mantar, damak mantarı derler. Şemsiye mantarı da derler onlar da yenilen mantar. Ama milletimiz bilmediği için topluyor ama o zannedip yiyorlar. Kaç kişi zehirlendi, ailecek bile zehirlenenler oldu. Ben bildiğim için korkmuyorum. Ama tereddüt ettiğim mantarlar da var, birebir Kanlıca'ya benzeyen, şemsiye mantarına benzeyen zehirli oluyor onları insanımız bilmiyor" dedi.

MANTAR YERKEN AMAN DİKKAT

50 yıldır mantar toplayıp satarak geçimini sağlayan Sezai Öztürk ise, "Onu bilmeyen, mantardan anlamayan kişiler toplayıp yiyor. Esas kanlıca mantarı budur. Zehirli olan ile karıştırıp ölüyorlar. Ben 50 senedir mantarcıyım. Ben 38 çeşit mantar bilirim, 3 çeşit mantar yerim. Yazık, günah, aç gözlülük yapıyorlar. Bilmiyorlar, toplamaya çıkıyorlar. Ondan sonra Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok. Kanlıca mantarının altı kırmızı, diğerinin altı beyaz bu şekilde ayırt edebilirler. Ondan başka yok. Karıncanın, Sülüğün yediği iyidir, korkma. Onlar yediği müddetçe ölmezsin" şeklinde konuştu.