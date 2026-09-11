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Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

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Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Yargıtay’dan, balkonunu istediği renge boyayan kat maliklerini ilgilendiren kritik bir karar geldi.

#1
Foto - Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi, apartmanlarda ortak alanların kapsamını belirliyor. Binanın dış duvarları, çatısı, kapıları ve yapının mimari dış görünümünü meydana getiren bölümleri bu kapsamda değerlendiriliyor. Daireye ait balkonların dışarıdan görülebilen yüzeyleri de binanın dış görünüşünün bir parçası kabul edilebiliyor. Dolayısıyla balkonun binanın mevcut renklerinden tamamen farklı bir renge boyanması, yalnızca daire içerisinde gerçekleştirilen kişisel bir dekorasyon değişikliği olarak değerlendirilmeyebiliyor.

#2
Foto - Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Binanın mimari ve estetik bütünlüğünü bozan renk değişiklikleri hukuki uyuşmazlığa dönüşebiliyor. Apartmanın yönetim planında aksi yönde özel bir düzenleme bulunmaması halinde, binanın mevcut ve orijinal rengine uymayan uygulamalara karşı diğer kat maliklerinin dava açma hakkı bulunuyor. Bu tür anlaşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemelerine taşınabiliyor. Yargıtay'ın dış cephedeki mimari ve estetik bütünlüğü bozan uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinde, yapılan değişikliğin eski hale getirilmesi yönünde kararlar verilebiliyor.

#3
Foto - Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Bu durumda balkonunu tek taraflı olarak farklı renge boyatan kat maliki, uygulamayı kaldırarak balkonu binanın orijinal rengine döndürmek zorunda kalabiliyor. Edinilen bilgilere göre, eski hale getirme işleminin masrafının yanı sıra dava sonucunda ortaya çıkan yargılama giderleri de ilgili kat malikine yüklenebiliyor. Peki bir apartmanda balkonların veya dış cephenin renginin gerçekten değiştirilmesi isteniyorsa ne yapılması gerekiyor?

#4
Foto - Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Bu noktada Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinde düzenlenen süreç devreye giriyor. Buna göre, bina genelindeki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekiyor. Kararın yalnızca sözlü olarak alınması da yeterli değil. Kat Malikleri Kurulu toplantısında alınan kararın karar defterine işlenerek resmiyet kazanması gerekiyor. Bununla birlikte apartmanın tapu müdürlüğünde bulunan yönetim planının da incelenmesi önem taşıyor. Yönetim planında dış cephe renklerinin değiştirilmesini kesin biçimde yasaklayan özel bir hükmün bulunmaması gerekiyor.

#5
Foto - Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Düzenlemeler, balkonunu bakım amacıyla boyatmak isteyenlerin her durumda diğer kat maliklerinden izin alması gerektiği anlamına gelmiyor. Zamanla kirlenen, boyası dökülen veya yıpranan balkonların yenilenmesi rutin bakım ve onarım kapsamında değerlendirilebiliyor. Ancak burada önemli bir şart bulunuyor: Yeni boyanın binanın mevcut ve orijinal renk koduyla uyumlu olması gerekiyor. Balkonun orijinal rengi korunarak gerçekleştirilen boyama işlemleri, ana gayrimenkulün korunmasına yönelik bakım ve onarım kapsamında değerlendirildiğinden ayrıca izin prosedürüne tabi tutulmuyor.

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Yorumlar

Hakkı Sancak

Bütün dertleri bitti birkaç tuzu kuru kafayı sıyırmış elinde biraz kuvvet olan bir azınlık millete esareti yaşatmak için elinden geleni yapıyor insanların nefes alacak başka yerlerimi var tatile gidemeyen fakir fukaranın yetim yutemanın bir balkon sefası var inadına onuda elinden almak istiyorlar ne yapsın millet cemakan yaptırma balkonun su dolsun balkona çıkma içeride kavrul herkes klima taktıramıyor rüzgarda insan nasıl bir nefes alsın İKTİDAR HALKTAN ÖYLE KOPMUŞ Kİ BU BİR AVUÇ AZGI AZINLIK MİLLETE KAN KUSTURUYOR BU BİR AVUÇ AZGIN AZINLIK İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURUYOR İNSANLAR NEREDE BİRAZ NEFES ALACAK OLSA KABUS GİBİ BİRİLRERİ ÜZERLERİNE ÇÖKÜ VERİYOR YILLAR SÜREN BOŞANMA DAVALARI TECAVÜZÇÜSÜ ARSIZI HIRSIZI SERBAEST BIRAKILIRKEN SABIKA KAYDI OLANLAR ETRAFTA CİRİT ARARKEN KAHRAMAN YARGI NE KADARDA HIZLI BU KONULARDA KARAR ALIYOR
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