Yargıtay kararını verdi! Balkonuna bunu yapanlar cebinden tıkır tıkır ödeyecek

Düzenlemeler, balkonunu bakım amacıyla boyatmak isteyenlerin her durumda diğer kat maliklerinden izin alması gerektiği anlamına gelmiyor. Zamanla kirlenen, boyası dökülen veya yıpranan balkonların yenilenmesi rutin bakım ve onarım kapsamında değerlendirilebiliyor. Ancak burada önemli bir şart bulunuyor: Yeni boyanın binanın mevcut ve orijinal renk koduyla uyumlu olması gerekiyor. Balkonun orijinal rengi korunarak gerçekleştirilen boyama işlemleri, ana gayrimenkulün korunmasına yönelik bakım ve onarım kapsamında değerlendirildiğinden ayrıca izin prosedürüne tabi tutulmuyor.