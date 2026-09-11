Kimsenin yüzüne bakmadığı işe sahip çıktı! 1 ton ürün yetiştiriyor!

Ürümden verim almasının ardından bahçesini büyüten Kıvanç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle fidan sayısını 600’e çıkardı. Kıvanç, "İlk başta bölge halkı fındıkla uğraştığı için aronyaya ön yargılı yaklaştı. Biz de herkese bu meyvenin değerli olduğunu anlattık. Ailemin büyük desteğiyle birlikte başardık" dedi. Kıvanç, Öncelikle 20 kilogram ürün aldıklarını, bu yıl ise 1 ton ürün beklediklerini söyledi. Örgün tarımı tercih ettiğinı belirten Kıvanç, "İnsanlar aronyayı sağlık için istiyor. İlaç ve gübre kullanmak istemedim. Bahçemi daha da büyütöp insanlara faydalı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.