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ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

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AA Giriş Tarihi:

ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen (132 yıl) "en sıcak yaz" dönemi olarak açıkladı.

#1
Foto - ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

NOAA, ağustos ayı verilerini içeren sıcaklık raporunu yayımladı.

#2
Foto - ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

Rapora göre, NOAA 132 yıllık tarihinde (resmi ve sistematik hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1895 yılından günümüze) ABD'de en sıcak yaz mevsimini bu yıl kaydetti.

#3
Foto - ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

Bu yılın sıcaklık ortalaması, 74,4 fahrenheit (23,5 santigrat) oldu ve bu değer ortalamanın 3 derece üzerinde.

#4
Foto - ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı

Ayrıca ABD'de bu yıl "en sıcak ağustos" ayı da yaşandı.

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