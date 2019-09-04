İstanbul'da gezilecek yerler

İstanbul'un dokusu ve tarihi nedeniyle, dünya çapında gezilmesi gereken şehirler arasında yer alıyor. Bu atmosferi görmek isteyenler için rehber olacağımız ve yol göstereceğimiz haberi dikkatle okumanızı tavsiye ederim! İşte İstanbul'da gezilmesi ve görülmesi gerekenler listesi...

Başta islamiyet olmak üzere, birçok din için önemli yeri olan ve güzide görülen İstanbul; İstimboli, İslambol, Konstantinapolis gibi isimlerden sonra, son halini almıştır. Halk ve tarihçiler arasında hala görüş ayrılıkları olsa da şimdiki adıyla dahi, bizi ve Türk tarihini yeterince anlatır durumda...

Birçok güzelliği içerisinde barındıran, iki ayrı kıtanın bir olduğu şehirde, gezilecek fazlasıyla yer mevcut. İşte gezilecek önemli mekanlar...

Topkapı Sarayı Ayasofya Müzesi Sultanahmet Camii Kapalı Çarşı İstanbul Boğazı Yerebatan Sarnıcı Dolmabahçe Sarayı Süleymaniye Camii İstanbul Arkeoloji Müzesi Galata Kulesi Kız Kulesi İstiklal Caddesi Mısır Çarşısı Eyüp Sultan Camii Beylerbeyi Sarayı Yıldız Sarayı Rumeli Hisarı

En önemli yerler, genel olarak tarihi mekanlardan oluşuyor. Bunların yanı sıra, gittiğiniz yerde yemek yemek, sıcak bir çayla manzarayı seyretmek de, önemli bir deneyim.