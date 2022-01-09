İstanbul'da geri dönüşüm deposunda yangın
İstanbul Sancaktepe'de bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor.
Fatih Mahallesinde, Sancaktepe Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait merkezde elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ediyor. Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.