İstanbul'da "gasp" suçundan 2 kişi tutuklandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yabancı uyruklu kişileri gasbettiği gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Kennedy Caddesi'nde yabancı uyruklu 2 kişinin darbedilerek yaralandığı ve gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadesine başvuran polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştiren Halit N. ve Şeyhmus A.'yı aynı cadde üzerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.