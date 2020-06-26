İstanbul'da fuhuş baskını! 15 mağdur kadın kurtarıldı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gazete ve sosyal medyadan verdikleri iş ilanıyla kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, liderliğini N.Ö. isimli kadının yaptığı 15 kişilik suç örgütünü takibe aldı.

Yapılan araştırmada suç örgütünün, gazete ve sosyal medya üzerinden "Masöz aranıyor" ilanı vererek, Bahçelievler'de bulunan bir masaj salonunda maddi sıkıntı içerisinde olan kadınları masöz olarak işe aldığı, örgütten kurtulmak isteyen kadınları ise ölümle tehdit ederek şantaj yaptığı tespit edildi.

Ayrıca cezaevinden tahliye edilen örgüt liderinin tahliyesini kutlamak için söz konusu masaj salonu önünde ve eğlence kulüplerinde örgüt lideri ve üyelerinin katılımıyla eğlence düzenledikleri ve bu eğlence görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları belirlendi.

Ekipler, 15 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen N.Ö'nün de bulunduğu 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle, 1 kişi de adliyeden serbest bırakıldı.