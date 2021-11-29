İstanbul’da fırtına mı var? İstanbul hava durumu bugün nasıl? (29 Kasım 2021 Pazartesi hava durumu)

İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'a ilişkin son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

Bugün İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı