İstanbul'da fırtına etkisini gösteriyor

Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösteriyor. Fırtınanın etkisiyle Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz için duyurusunu yaptığı kuvvetli fırtına İstanbul'da da etkili oluyor.

Fırtınanın etkisiyle sahile vuran dalgalar yer yer 2-3 metre boyuna ulaştı.

Fırtına nedeniyle deniz seferleri de olumsuz etkilendi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)