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İstanbul'da feci kaza! Karşı şeride giren otomobil...

İstanbul Sultangazi'de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin çarptığı araçlardan birinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 3 araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:31
İstanbul'da feci kaza! Karşı şeride giren otomobil...

Kaza saat 08.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi Habibler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VZ 6456 plakalı aracın sürücüsü Arnavutköy istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Muhammet Mustafa Altun aracın kapısı ile beraber dışarı fırladı. Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Altun, çevredeki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

DİĞER YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Altun olay yerinde hayatını kaybederken aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 2 yaralı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastane de hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Hasan Yücel, "Araç karşıdan geliyor. Direğe çarpıyor. Diğer aracın önüne düşüyor. Oradan sıyırıp yandan bana vuruyor. Ben de kazaya karışıyorum. Araç takla atmıştı. Biz alttakileri kurtaralım diye aracı çevirdik. Kapıyla beraber çıktı. Şoför de iyi değildi. Yaralıydı" diye konuştu.

'SOLLAMA YAPARKEN DİREĞE VURDU'

 Bir başka görgü tanığı ise, "Araç karşı şeritteydi. Sollama yaparken kaydı, direğe vurdu. Burada araçların üzerine düştü. 2 kişilerdi. Birini çıkardık. Biri de hayatını kaybetti" dedi.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:31
  1. Edirne
  2. trafik kazası
  3. Sultangazi

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