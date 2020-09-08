  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:26:58 -
İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Onur Y, Abdülsamet C. ve Mesna T'yi gözaltına aldı.

İncelemede, 3 şüphelinin daha önce Büyükçekmece Kumburgaz'da bir evden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 şüphelinin evlere giriş anları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı