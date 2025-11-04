İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale yol açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ev ev dolaşarak dini içerikli maskeyle İsrail propagandası yapan kadın grubun kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzenini bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini belirtirken, grubun geçmişte de benzer çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Yehova Şahitleri, kendilerini Yahudilik ve Hıristiyanlık arasında konumlandıran, Siyonist hareketi destekleyen ve Yahudi egemenliğini vaaz eden dini bir grup olarak biliniyor.

Araştırmacılar, Yehova Şahitleri'ni, 1874'te ABD’de Charles Russell tarafından kurulan, Hıristiyan kıyafetleri giymiş Siyonist bir grup olarak tanımlıyor.

Yehova Şahitleri, evleri gezerek vaaz etmeleriyle ve Kitab-ı Mukaddes hakkında evde ücretsiz dersler vermeleriyle tanınıyor.