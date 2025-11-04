  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AİHM Türkiye’nin Demirtaş itirazını reddetti

Trump, Gazze'de Türkiye'yi istiyor! İsrail ise engellemek için Beyaz Saray'a baskı yapıyor

Gülmeyin! İBB, UITP toplantısını böyle duyurdu: Dünyanın toplu taşıma politikaları İstanbul’da şekilleniyor!

Hüseyin Kurumahmutoğlu İsrail’de, Gazze’de ölmedi, namaz kılarken Mamak Cezaevi’nde dipçikle öldürüldü

Güllü'nün ölümünde şüpheler artıyor: Kızının 'arap sabunu' ve 'kaygan parke' iddiası da yalan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti
Gündem İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı
Gündem

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale yol açtı.

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale yol açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ev ev dolaşarak dini içerikli maskeyle İsrail propagandası yapan kadın grubun kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Yetkililer, kamu düzenini bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini belirtirken, grubun geçmişte de benzer çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Yehova Şahitleri, kendilerini Yahudilik ve Hıristiyanlık arasında konumlandıran, Siyonist hareketi destekleyen ve Yahudi egemenliğini vaaz eden dini bir grup olarak biliniyor.
Araştırmacılar, Yehova Şahitleri'ni, 1874'te ABD’de Charles Russell tarafından kurulan, Hıristiyan kıyafetleri giymiş Siyonist bir grup olarak tanımlıyor.
Yehova Şahitleri, evleri gezerek vaaz etmeleriyle ve Kitab-ı Mukaddes hakkında evde ücretsiz dersler vermeleriyle tanınıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Bu ne densizlik ahmaklık salaklık.haa birde bunların müşterisi varmı araştırılmalı.

Deli İbo

O....çocukları her ne hikmetse CHP'nin tulum oy çıkarttığı yerlerde faaliyet gösteriyorlar. Onlarda biliyorki R.T.E. düşmanlığı CHP'li seçmenin gözünu kör ettiğini, birde buna vatan zafiyeti eklenince tam istedikleri ortam oluyor. Gelselerde faaliyetlerini Bağcılar'da, Gaziosmanpaşa'da, Sultanbeyli'de yapsalar ya. Suratlarını anaları bile tanıyamaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23