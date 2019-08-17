İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti Ayrıca Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı. ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

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