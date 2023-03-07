  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu konuşurken Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

HDP tarafını seçti! Canlı yayında Kılıçdaroğlu açıklaması

'Tüm partilerin Kılıçdaroğlu için canla başla çalışacağını sanmıyorum' dedi! Habertürk yazarından flaş sözler: Sabah oluşan hava birden bozuldu

6'lı Masa toplantısı sonrası 12 maddelik açıklama

Masaya oturdu, bu kez de sofradan mı kalktı? Hande Fırat açıkladı: Meral Akşener yemeğe katılmadı

Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama

'Talebi tam anlamıyla karşılanmamış' dedi! Dikkat çeken Akşener açıklaması: Yeni bir kriz kapıda

Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevapladı! Bir Müslüman Berat gecesini nasıl geçirmeli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son vefat sayısını duyurdu

Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın adayını açıkladı
Yerel İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Yerel

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 08:03:00 -
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23