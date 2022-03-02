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Yerel İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Yerel

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 07:40:00 -
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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