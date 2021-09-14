İstanbul'da enteresan görüntü! İETT otobüsünü gören şaşkına döndü
Son günlerde sürekli arızalarla gündeme gelen İBB yönetimindeki İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez arıza yapan otobüsün tek teker üzerinde gittiği görüldü.
Son zamanlarda İETT Otobüslerinin arıza verdiği ve vatandaşı yolda bıraktığı görüntülerin ardından bugün de otobüsün tek teker üzerinde gittiği görüldü.
Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT sorunları devam ediyor. Son aylarda sürekli olarak bozulan, yolda kalan, arızalanan, yanan otobüslerin arasına yenileri eklenmeye devam ediyor.
CHP'li yönetimden dolayı perişan olan İstanbullular son gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte görüntüler sonrası sosyal medyada paylaşılan bazı yorumlar;
Ne alakası var bu İETT akrobasi timinin gösterisi.
İBB, sürekli bozulan akpli otobüse tek teker üzerinde durma cezası verdi.
"Seçim öncesi israfı önleyeceğiz dedik. Görüyorsunuz. Tek tekeri çıkardım" (Ekrem İmamoğlu)
Muratcığım (Murat Ongun) sağ tekeri çaldınız mı. Sinirlerim bozuldu.