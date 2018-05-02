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İstanbul’da en fazla giyim harcaması arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2018 Nisan verilerine göre İstanbul’da aylık bazda perakende fiyatlar yüzde 1,66, toptan fiyatlar da yüzde 1,94 arttı. Yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 10,23, toptan fiyatlar yüzde 11,64 yükseldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:43
İstanbul’da en fazla giyim harcaması arttı

Perakende fiyatlar aylık bazda giyim harcamalarında yüzde 13,60, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,98, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,95, gıda harcamalarında yüzde 0,87, konut harcamalarında yüzde 0,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,51, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 artış gösterdi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı.


MADENLER GRUBUNDA FİYAT DÜŞÜŞÜ

Toptan fiyatlar aylık bazda gıda maddeleri grubunda yüzde 2,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,28,kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,54, mensucat grubunda yüzde 0,09 arttı. Madenler grubunda ise fiyatlar yüzde 0,05 düştü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:43
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. ito

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