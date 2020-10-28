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Gündem İstanbul’da en çok korona vakası hangi ilçede var?
Gündem

İstanbul’da en çok korona vakası hangi ilçede var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona virüs vaka sayılarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, İstanbul’da korona virüs vaka sayıları konusunda kritik uyarılarda bulunarak, “İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.” dedi. Peki İstanbul’da en çok hangi ilçede koronalı hasta var? İstanbul’da en çok korona vakası hangi ilçede var?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:59:00 - 2020-10-28 21:02:45
İstanbul’da en çok korona vakası hangi ilçede var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki koronavirüs vakalarına ilişkin son dakika uyarılarda bulundu. Bakan Koca, “Kurallara uyumun azalmasıyla birlikte İstanbul'da salgın hızla tırmandı. Pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Bütün sağlık çalışanları, hastane yöneticileri, bilim kurulu olarak teyakkuzdayız.” dedi. 

İstanbul’da en çok korona vakası hangi ilçede var?

İstanbul’da hangi ilçede ne kadar korona virüs artışı olduğunu da açıklayan Bakan Koca, son 1 haftada İstanbul’daki vaka artış oranlarını da paylaştı. Bakan Koca, "İstanbul'da vaka artış oranı % 62. Büyükçekmece % 123, Sarıyer % 120, Bakırköy %104, Beylikdüzü % 104, Bayrampaşa % 99, Şişli % 98" dedi.

Koca, açıklamasına şöyle devam etti: “Ortalama vaka artışı yüzde 85'ten fazladır. Oran korkutucudur. Artış İstanbul'a günlük geliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksektir. Balıkesir, Tekirdağ yüzde 96, Bilecik Düzce'de yüzde 99, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde71, Kocaeli'de yüzde 63'tür. Tüm iller İstanbul'la temaslıdır.”

Günlük korona virüs vaka sayısı tablosu

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