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Yerel İstanbul'da elektrikli scooter'lara yeni düzenleme
Yerel

İstanbul'da elektrikli scooter'lara yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:31:00 -
İstanbul'da elektrikli scooter'lara yeni düzenleme

İstanbul'un beş ilçesinde elektrikli scooter'la düzenleme geldi; hız limiti 20 km/saatten 12,5'a düşürüldü.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te elektrikli scooter'lar için hız sınırı teklif edilmişti.

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

Artık sürücüler Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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