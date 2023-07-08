İstanbul’da ekmek ve simide zam talebi!
İstanbul'da hem Esnaf Odası'na hem İTO'ya bağlı fırıncıların sattığı ekmek fiyatlarına ilişkin henüz zamlı bir tarife gelmedi. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı fırıncılar zamlı tarife çıkmadan 240 gram ekmeği 230 grama düşürerek fiyatını 6 liradan 8 liraya yükseltti.
Fırıncılar 200 gram ekmeğin 5 liradan 7 liraya, 6 liradan satılan 240 gram ekmeğin ise 230 grama düşürülerek 8 liradan satılmasını talep ediyor.
Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar resmi olarak bu talepte bulundu ancak henüz olumlu yanıt alamadı.
İTO’ya bağlı fırıncılar ise gelecek hafta perşembe günü yapılacak temmuz ayı meclisinde ekmeğin kilogram fiyatının 25 TL’den 35 TL’ye çıkmasına ilişkin zam teklifinde bulunacak.
Sunulacak bu zam teklifi ile, 200 gram ekmeğin 5 liradan 7 liraya çıkarılması, 6 liradan satılan 240 gram ekmeğin ise 230 grama düşürülerek 8 liraya yükseltilmesi talep edilecek.
Fırıncılar bu zam teklifinin büyük olasılıkla kabul edilmesini bekliyor.
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