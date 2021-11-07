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Yerel İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi
Yerel

İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul' da polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 05:28:00 -
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Kadıköy ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek incelendi.

Beyoğlu'nda Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eğlence mekanlarının evrakları incelendi. Denetimlerin yapıldığı Kadıköy'de de eğlence mekanlarına giren ekipler, sigara içilip içilmediği ve iş yerlerinde bulunması gereken evrakları denetledi.

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