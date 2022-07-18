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Yerel İstanbul'da düğün kutlamasında korku dolu anlar! Genç kızların çığlıkları kameraya yansıdı
Yerel

İstanbul'da düğün kutlamasında korku dolu anlar! Genç kızların çığlıkları kameraya yansıdı

Kağıthane'de bir düğün kutlamasını balkondan çeken genç kızlar, magandaların silahından çıkan kurşunlardan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:21:00 - 2022-07-18 16:24:25

Kağıthane’de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan kıl payı kurtuldu. 

Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde düğün kutlaması yapan şahıslar, meşale yakıp davul çalarak eğlenmeye başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan kişiler, meşale yakan şahısların yangın çıkarma tehlikesi olduğunu düşünüp cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Balkonda bulunan kişiler, kutlamaları kaydettikleri sırada bir anda yanındaki tabancayı eline alan şahıs, havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada ölümle burun buruna gelen kişiler, olayı kıl payı yara almadan atlattı.

Maganda kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir magandasını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Abdullah N., olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Balkonda bulunan kişilerin yaşadığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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