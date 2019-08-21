İstanbul’da düğün fotoğrafı çektirilebilecek 10 harikulade yer İstanbul’da dış çekim yapılabilecek mekanlar Düğün fotoğraflarınızı bu mekanlarda ölümsüzleştirin

Düğün fotoğrafı için harika dış çekim yapabileceğiniz yerleri sizler için derledik.

YILDIZ PARKI

Doğal ortamı ve bin bir rengin ahenkle kaynaştığı Yıldız Parkı, mutluluğunuzu ölümsüzleştirecek mekanların başında geliyor. Birçok profesyonel fotoğrafçı da dış çekim için Yıldız Parkı’nı tavsiye ediyor.

FENERBAHÇE PARKI

Avrupa yakasında bulunan Fenerbahçe Parkıda hem fotoğrafçılar için hem de düğünün de eşsiz bir manzarayla anı ölümsüzleştirmek isteyenler için eşsiz bir manzara sunuyor.

EMİRGAN KORUSU

Sarıyer ilçesinde yer alan Emirgan Korusu, İstanbul dış mekan düğün çekimi için en çok tercih edilen yerlerden bir tanesi. Köşklerde fotoğraf çekimi yasaklansa da doğal alanlarda izin veriliyor.

HAYDARPAŞA GARI

Gerek tarihi dokusu gerekse sunduğu eşsiz manzarasıyla Haydarpaşa Garı da düğün fotoğrafçılarının tercih ettiği mekanlardan bir tanesi.

KUZGUNCUK

Renkli ve tarihi evleriyle bilinen Kuzguncuk’ta da oldukça güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Mutluluğunuza nostaljik bir tad katacaktır.

SULTANAHMET MEYDANI

İster Hilal’in Haça karşı üstünlüğünün ezeli sembolü Ayasofya’da isterseniz ecdadın kudretini sembolü Sultanahmet Camii’nde fotoğraflarınız çektirebilirsiniz.

ADALAR

Düğün fotoğraflarınıza baktığınızda bir rüyada dolaşıyormuş gibi hissetmek isterseniz Adaları sizler için tavsiye ediyoruz.

KİLYOS

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Kilyos Sahili de geniş hinterlandıyla güzel bir dış çekim için uygun mekanlardan.

BOĞAZ SAHİL BOYU

Boğazın her iki yakasında da enfes fotoğraflar çektirebilirsiniz. Akşam alacalığının çöktüğü vakitler boğazın manzarasının daha bir eşsiz olduğunu unutmayın. Mümkünse bu saatlerde çekinin.

FLORYA SOSYAL TESİSLERİ

Yeşil düzenlemesi en güzel mekanlardan biri de Florya Sosyal Tesisleri. Denizin enginliğiyle yeşilin büyüleyiciliğinin buluştuğu ender mekanlardan. Yeni evlenen çiftler son yıllarda dış çekim için burayı tercih ediyor.