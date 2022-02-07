İstanbul'da 'drift atanlar' yandı

YENİ AKİT / ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 31 Ocak 6 Şubat arasında yapılan denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket eden sürücüleri affetmedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, İstanbul genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelerde bulundu:

501 araç sürücüsüne makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden, 49 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden, 2.000 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan, 2.231 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmak, 151 araç sürücüsüne korsan, 633 araç sürücüsüne emniyet şeridi ve 3.008 araç sürücüsüne hız ihlalinden, taşımacılık yapmak ve 141 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 568 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 319 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan, 156 araç sürücüsüne yaya geçidine öncelik vermemekten, 13.910 araç sürücüsüne yasak park ve fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı. 13.393 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 37.060 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.