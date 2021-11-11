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Gündem İstanbul'da, doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün ceza verildi
Gündem

İstanbul'da, doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün ceza verildi

Doktor Nebahat Bulut’a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atan Özcan A.'ya, zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:58:00 -
İstanbul'da, doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün ceza verildi

İstanbul’da Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut (46), Özcan A. (58) tarafından sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlara maruz kaldı.

Yargıya intikal eden olayın karar duruşması, Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Özcan A. duruşmaya katılmazken, şikayetçi Nebahat Bulut hazır bulundu.

“Verdiği şeyleri yüzüne fırlattım”

Duruşmada söz verilen Nebahat Bulut, şu ifadeleri kaydetti:

“Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde, öz bakımı zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde, 'Pandemi var, açık kalsın' dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz' dediğinde, 'Bazı tetkikler var onları yapın önce' dedim. Birkaç dakika sonra şahıs tekrar gelip, bir kağıda sarılı bir şey bıraktı ve odadan çıktı. Açıp baktığımda kağıdın içinden gül, adres, telefon numarası çıktı. Onu bahçede buldum ve verdiği şeyleri yüzüne fırlattım. 'Siz kimsiniz' dediğimde ise o kağıdın ben de kalmasını istedi. Bir daha görmedim.”

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