  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da dizi setinde silahlı saldırı! Ünlü oyuncunun kafasına sıktılar
Gündem

İstanbul’da dizi setinde silahlı saldırı! Ünlü oyuncunun kafasına sıktılar

Yeniakit Publisher
2024-06-20 12:08:00 -
İstanbul’da dizi setinde silahlı saldırı! Ünlü oyuncunun kafasına sıktılar

Sıfır Bir dizisiyle özellikle gençler arasında ünlü olan ekibin “Cengo”su Cengizhan Yurdutek’e dizi setinde silahlı saldırı düzenlendi. Başına ateş edilen Yurdutek’in kafasını mermi sıyırdı. Yaralanan oyuncu tedavi altına alındı.

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine silahlı saldırı düzenlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kartal'daki Be Platoları'ndaki sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibine ateş açtı. Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendini bankın arkasına attı. Yurdutek bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek'e ne oldu? - Son Mühür - En Güncel İzmir Haberleri, Son Dakika

Dizi ekibi 5 kurşun sıkan saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek'in tedavisini yaptı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı. Bugün işlerinin başına geri dönen dizi ekibi olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları gözaltına alındı
'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları gözaltına alındı

Medya

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları gözaltına alındı

Bakan Soylu tepki göstermişti! ‘Sıfır Bir’in oyuncuları ciğer şişiyle saldırdı
Bakan Soylu tepki göstermişti! ‘Sıfır Bir’in oyuncuları ciğer şişiyle saldırdı

Medya

Bakan Soylu tepki göstermişti! ‘Sıfır Bir’in oyuncuları ciğer şişiyle saldırdı

Sıfır Bir dizisi oyuncuları şişle kovaladı! Tutuklama kararı çıktı
Sıfır Bir dizisi oyuncuları şişle kovaladı! Tutuklama kararı çıktı

Gündem

Sıfır Bir dizisi oyuncuları şişle kovaladı! Tutuklama kararı çıktı

Kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! 'Sıfır Bir' oyuncusu çıktı
Kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! 'Sıfır Bir' oyuncusu çıktı

Yerel

Kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! 'Sıfır Bir' oyuncusu çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

çekim yapılan mahalleyi rahatsız etmişlerdir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23