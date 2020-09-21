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Aktüel İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı
Aktüel

İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:16:56 -
İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen sözde alan sorumlusu iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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