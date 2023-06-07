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Spor İstanbul'da Devler Ligi heyecanı! Dünyanın gözü burada...
Spor

İstanbul'da Devler Ligi heyecanı! Dünyanın gözü burada...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 08:29:00 - 2023-06-07 08:34:16
İstanbul'da Devler Ligi heyecanı! Dünyanın gözü burada...

2005'in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar sürüyor.

2005'in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar sürüyor. Doğu Tribünü arkasına sponsorlar ve VİP bileti olanlar için ağırlama bölümleri kurulurken taraftarlar da final için inşa edilen köprüyü geçerek tribünlere giriş yapacak.

İnter seyircisi kuzey, Manchester City taraftarı ise Güney tribününde yer alacak. Toplam 72 bin kişiyi ağırlayacak statta 447 gönüllü de futbolseverlere yardımcı olacak.

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