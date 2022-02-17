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Yerel İstanbul'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Yerel

İstanbul'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 09:51:00 - 2022-02-17 10:21:48
İstanbul'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı. Operasyon anları ve şüphelinin dolaptan çıkarılması polis kameralarınca kaydedildi.

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