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Gündem İstanbul’da dev operasyon! 19 şüpheli gözaltında
Gündem

İstanbul’da dev operasyon! 19 şüpheli gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:15:00 -
İstanbul’da dev operasyon! 19 şüpheli gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde Şişli ve Kağıthane'de 40 adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde detaylı arama gerçekleştirilirken, şüpheli olarak belirlenen 29 kişiden 19'u yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların sorguları yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, kalan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yorumlar

Recebali

Aman ne dev ne dev. 19 kişi yakalanıyorsa 2 si hapis geri kalanlar adli kontrol şartıyla serbest. Herhalde hapishanelerde yer kalmadı.
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