İstanbul’da deprem mi oldu son dakika | İstanbul depremi kaç şiddetinde olur?

İstanbul deprem son dakika | İzmir’de 114 canın kaybedildiği depremin ardından milyonlarca kişiyi bir panik sardı. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar büyük Marmara depreminin ne zaman yaşanabileceğini merak ediyor. Deprem kendini bir hayli acı şekilde hatırlatmışken vatandaşlar en ufak sarsıntıda bile kaygı duyabiliyor. İstanbul’da yaşayanlar 08.46’da bir deprem hissetti. Peki, deprem nerede oldu? | İstanbul deprem kaç şiddetinde?

İstanbul’da deprem mi oldu son dakika

İstanbul Silivri açıklarında 3.7 şiddetinde yerin 15 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem kısa sürdü. Silivri’ye çevre ilçeler depremi hissetti. 3.7’lik deprem can ve mal kaybına yol açmazken milyonların yüreklerini ağızlarına getirdi. Milyonlarca kişi bin kez daha “Evim sağlam mı?”, “İstanbul depremi ne zaman olur?” , “İstanbul’un en sağlam bölgesi neresi?” , “Deprem risk analizi nasıl yapılır?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

İstanbul depremi kaç şiddetinde olur?

1999’da binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremin ardından uzmanlar sık sık Marmara’da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem meydana geleceğini; tarihi İstanbul depremleri gibi bir yıkıcılığa sahip olacağını belirtti. Vatandaşlar İzmir’deki acı tablonun ardından olası bir İstanbul depreminin ne zaman kaç şiddetinde olacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi özellikle, “İstanbul’da deprem ne zaman olur?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Uzmanlar İstanbul depreminin büyüklüğü konusunda genellikle 7 ya da 7,5 şiddetinde olacağını öngörüyor. Ancak bu depremin meydana geleceği tarihle ilgili kimi uzman kısa sürede kimi ise uzak bir tarihi işaret ediyor. Elbette depremi önceden bilmek için geliştirilmiş bir sistem yok. Uzmanlar fay hareketlerine göre tahminlerde bulunuyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir canlı yayında 2020-2022 döneminin deprem yılları olacağını vurguladı ve İstanbul depremi hakkında bilgi verdi. Ercan, “2018 yılında yapmış olduğum açıklamalarda 2020-2022 yıllarının Türkiye’de bir deprem dönemi olacağını belirtmiştim. Bunun jeofizik öngörüleri vardı. ‘Aferin, ben bildim’ demek istemiyorum çünkü jeofizik mühendisinin görevi bu. 2020 yılı gerçekten depremlerle girdi. Akhisar Depremi, Elazığ Depremi, Marmaris Depremi ve Sisam Depremi oldu” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beklenen Marmara Depremi’nin 2045 yılında yaşanabileceğini belirtti.

Ercan, “2045’i bulduğum algoritmayı 1980’li yıllarda geliştirdim. Doktora sonrası konusu depremlerin kestirilmesi olan tek kişi benim, keşke sayımız daha fazla olsaydı. Uzun erimli kestirimle geçmişteki depremlere bakıyorsunuz. . İlk defa algoritmamı işlettiğim zaman ‘Doğu Marmara’ya 1994 yılından sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem gelebilir’ diye açıklama yaptım. Bunu Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayınladım. Sonuçta deprem 5 yıl sapmayla 1999’da oldu. Algoritmanın çalıştığını bana gösterdi” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Marmara’da olan deprem diğer yerleri etkiliyor zaten. Gölcük’te olan depremin Avcılar’ı yıkması örnek olarak gösterilebilir. Baktığımız zaman 2300 yıllık bir veri tabanı gelişti. Böyle bir veri tabanı Çin ve Japonya’dan başka hiçbir yerde yoktur çünkü İstanbul tüm dönemlerin en büyük şehirlerinden biridir ve deprem olan bir yerdedir dolayısıyla veri tabanı çok geniştir. Buna baktığım zaman 2045 çıkıyor depremin yılı, 2040-2050 diyelim. Bu algoritma başka yıl çıksa söylerim, ben bir bilimciyim. Sekmeli doğrusal ilişki demiştim, eğer sekme yılına denk gelmişse 75-150 yıl gecikmeli gelebiliyor. Birileri yakaracaksa ‘İstanbul’a deprem gelecek, sekmeli yıla denk gelsin’ diye yakarsın. O zaman 2075-2150’ye kadar gecikebilir. Algoritmada hiçbir zaman depremler beklenen zamandan daha erken olmamış” ifadelerini kullandı.