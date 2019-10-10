İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika haberi: Son depremler Kandilli Rasathanesi 10 Ekim

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar son depremin nerede olduğunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son deprem listesini yayınladı. İstanbul’da deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi 10 Ekim. Son dakika haberine göre Yalova açıklarında deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'nın 3 km açığında 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Son depremler Kandilli Rasathanesi