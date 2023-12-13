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Yerel İstanbul'da denizi kirleten gemilere 93,6 milyon lira ceza
Yerel

İstanbul'da denizi kirleten gemilere 93,6 milyon lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:37:00 -
İstanbul'da denizi kirleten gemilere 93,6 milyon lira ceza

İstanbul'da bu yıl denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da bu yıl denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da denizlerimizi kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizlerimiz 24 saat takip altında tutuluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi yoluyla yürütülen denetim çalışmaları 7 gün 24 saat devam etmektedir." (İLKHA)

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