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Yerel

İstanbul'da dehşet anları! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk, park etmek için manevra yapan servis minibüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:16:00 -
İstanbul'da dehşet anları! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İstanbul Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün altında kalan çocuk feci şekilde can verirken, sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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