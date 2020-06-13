İstanbul'da dehşet anları! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
İstanbul'da 3 yaşındaki çocuk, park etmek için manevra yapan servis minibüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün altında kalan çocuk feci şekilde can verirken, sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.