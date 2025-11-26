  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi
Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ile İstihbarat Şube ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Kent genelinde illegal faaliyet yürüten kuşkulu kişileri mercek altına alan terör polisi, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında yürütülen söz konusu çalışmalarda; örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

 

Düzenlenen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 90 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını
Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Gündem

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi

Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu
Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Dünya

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23