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İstanbul'da DAEŞ alarmı!

Emniyet Müdürlüğü'nce kamu kurumlarına gönderilen yazıda, DAEŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği yazıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:59
İstanbul'da DAEŞ alarmı!

Emniyet Müdürlüğü'nce kamu kurumlarına gönderilen yazıda, "DAEŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, turizm bölgeleri ve sağlık turizminin, ilimiz Fatih ilçesi Eminönü bölgesinin özellikle kara ve deniz ulaşım araçlarının ve bunların duraklarının eylem hedefi olabileceği (Marmaray olabileceği değerlendirilmiştir) yönünde bilgiler elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

HEDEF ALINABİLECEK YERLER

İl Emniyet müdürü adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya imzalı yazıda, hedef alınabilecek yerlerde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Konunun bilmesi gerekenler prensibinden hareketle, gizlilik çerçevesinde, çalışmalarınızda değerlendirilmesini, eylem hedefi olabileceği değerlendirilen başta Eminönü/Sirkeci Marmaray İstasyonu olmak üzere tüm Marmaray hattında (tüp geçit, istasyon, trenler, iskeleler, tramvay) gerekli güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasını, mevcut tedbirlerin ve bölgedeki hassas yerlerin tekrardan gözden geçirilmesini, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınmasını, özel güvenlik dahil koruma görevlilerinin uyarılarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, birimler arası koordinenin Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nce sağlanmasını, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının konu hakkında (özlük işlerini yürüten birimlerce) bilgilendirilmelerini ve olabilecek gelişmelerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesini arz ederim."

OKUL GEZİLERİ İPTAL EDİLDİ

Söz konusu yazı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara da gönderildi. Yazıyı alan bazı okullar, öğrencilerin önceden planlanan gezilerini iptal etti.

Aynı zamanda Çin merkezli Huawei de Türkiye'deki çalışanlarına uyarı gönderdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:59
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Fatih
  4. Eminönü
  5. Emniyet Müdürlüğü
  6. IŞİD
  7. Marmara
  8. Milli Eğitim Bakanlığı
  9. Huawei

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