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Gündem İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne haciz geldi
Gündem

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne haciz geldi

Seçim öncesi "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaşları kandıran CHP'li isimler, koltuğa oturmasının ardından hizmetle değil skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un idaresindeki Esenyurt Belediyesi'ne haciz memurları dayandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:01:00 - 2021-09-16 15:06:08
İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne haciz geldi

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmanın dışında başka bir görevi olmayan CHP, yerel seçimlerden sonra yönetimi ele aldığı belediyeler aracılığıyla vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in başını çektiği CHP'li belediye başkanları hizmetle değil rezaletle birbirleriyle yarış halinde.

Beceriksizliklerini utanmadan sıkılmadan AK Parti'nin üzerine atan CHP'li belediyelerin rezilliğine bu kez Esenyurt Belediyesi katıldı.

CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un idaresindeki belediyenin kapısına haciz memurları dayandı.

Bozkurt'un makam odasında bulunan 2 televizyon, bilgisayar ve sandalyeler haczedildi.

Belediye söz konusu durumun önceki AK Partili Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu döneminden kalan borç nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

 

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