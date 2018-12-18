İstanbul'da 'çekici' skandalı! İçindeki küçük çocuğu da araçla beraber alıp götürdüler

Kağıthane’de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekildi. Olayı öğrenerek çekiciden önce otoparka giden kadın, polis memurlarına ateş püskürdü. Olay anı güvenlik kamerasına ve otoparkta yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.