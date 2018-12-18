İstanbul'da 'çekici' skandalı! İçindeki küçük çocuğu da araçla beraber alıp götürdüler
İstanbul Kağıthane'de bir skandal yaşandı. Cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekilerek götürüldü. Minik çocuk faciadan döndü. Anne ile tartışan görevlilerin umursamazlığı ise 'pes' dedirtti.18 Aralık 2018 Salı 01:05
Kağıthane’de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekildi. Olayı öğrenerek çekiciden önce otoparka giden kadın, polis memurlarına ateş püskürdü. Olay anı güvenlik kamerasına ve otoparkta yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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